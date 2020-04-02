Norwich City'den anlamlı hareket! 200 bin sterlinin üzerinde...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, corona virüsü salgını nedeniyle yönetim, teknik ekip ve futbolcuların maaşlarından kesinti yaparak ihtiyaç sahiplerine 200 bin sterlinin üzerinde yardım topladı.
İngiltere Premier Lig kulübü Norwich City, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla 200 bin sterlinin üzerinde para toplandığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim, teknik ekip ile futbolcuların ihtiyaç sahipleri için maaşlarından kesinti yapılmasını kabul ettiği ve 200 bin sterlinden fazla yardım toplandığı bildirildi.
Toplanan paranın, Norwich kenti ve çevresinde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı belirtildi.
- 02.04.2020
- Güncelleme: 02.04.2020 16:01
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Norwich City'den anlamlı hareket! 200 bin sterlinin üzerinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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