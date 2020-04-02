Norwich City'den corona virüsüne karşı anlamlı hareket! 200 bin sterlinin üzerinde... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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'den anlamlı hareket! 200 bin sterlinin üzerinde...

Norwich City'den anlamlı hareket! 200 bin sterlinin üzerinde...

İngiltere ekiplerinden , salgını nedeniyle yönetim, teknik ekip ve futbolcuların maaşlarından kesinti yaparak ihtiyaç sahiplerine 200 bin sterlinin üzerinde topladı.

İngiltere kulübü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine amacıyla 200 bin sterlinin üzerinde para toplandığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim, teknik ekip ile futbolcuların ihtiyaç sahipleri için maaşlarından kesinti yapılmasını kabul ettiği ve 200 bin sterlinden fazla yardım toplandığı bildirildi.

Toplanan paranın, Norwich kenti ve çevresinde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı belirtildi.

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 16:01
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