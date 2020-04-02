Mesut Özil'den yeni doğum yapan eşine 80 milyon TL'lik hediye - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'den eşine 80 milyon TL'lik doğum hediyesi!

'den yeni doğum yapan eşine 80 milyon TL'lik hediye

Mesut Özil'den yeni doğum yapan eşine 80 milyon TL'lik hediye

İngiliz ekibi 'de forma giyen Türk asıllı futbolcu geçtiğimiz günlerde baba olmuştu. Yıldız oyuncu, oyuncu eşi Amine Gülşe'ye doğum hediyesi olarak 80 milyon TL değerindeki malikanesini verdi.

ekiplerinden 'de oynayan ünlü futbolcu ile oyuncu eşi Amine Gülşe bebeklerine kavuştu. Çiftin Eda adını verdikleri bir kızı oldu.

Posta'nın haberine göre; Mesut Özil, birkaç gün önce doğum yapan eşi Amine Gülşe'ye doğum hediyesi olarak 'daki 80 milyon TL'lik malikanesini verdi. Yıldız futbolcu, Amine Gülşe'ye evlilik teklif ettiğinde 200 bin TL'lik tektaş, nişan töreninde 75 bin TL'lik bileklik ve 100 bin TL'lik saat, düğün hediyesi olarak da 'da bir daire hediye etmişti.

Gülşe, bu pahalı hediyeler için, "Her şey ikimizin ve doğacak çocuklarımız için" yorumunu yapmıştı. Mesut Özil'in 2015 yılında aldığı malikane ise uzun süre konuşulmuştu.

MALİKANEDE NELER VAR?

1200 metrekarelik evde toplam 8 yatak odası ve 2 salon bulunuyor. Evde ayrıca açık-kapalı yüzme havuzu, sauna ve hamamın da olduğu SPA ve bir sinema salonu da var.

  1. 02.04.2020
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