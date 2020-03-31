Everton, Cenk Tosun'u görüntülü konuşmayla kontrol ediyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli golcü Cenk Tosun, ara trasnfer döneminde kiralandığı Crystal Palacae'ta dizinden şanssız bir sakatlık yaşamış ve sahalardan en az 7 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.

Everton'ın Sağlık Direktörü Danny Donachie, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, aralarında Cenk Tosun'un da yer aldığı oyuncuların form durumlarını periyodik olarak izlediklerini belirtti.

"PRATİKTE YAPABİLECEKLERİMİZ OLDUKÇA SINIRLI"

Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Morgan Schneiderlin ile her gün konuştuklarını belirten Donachie, "Şu an herhangi bir ağırlık kaldırma egzersizi yapamıyorlar. Onlarla birebir çalışmamız gerekiyordu ancak bu şimdi mümkün değil. Skype üzerinden onlarla görüşüyoruz ama pratikte yapabileceklerimiz oldukça sınırlı" dedi.

Donachie, iki oyuncunun da corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan durumun farkında olduklarını vurgulayarak, "Fazla çalışamadıkları için çok büyük hayal kırıklığı yaşamıyorlar. Zaten bu aşamada fazla bir gelişme gösteremeyeceklerdi." ifadesini kullandı.