Everton, Cenk Tosun'u görüntülü konuşmayla kontrol ediyor!
Dizinden ağır bir sakatlık geçiren milli futbolcu Cenk Tosun'un durumu görüntülü konuşma uygulaması Skype üzerinden anbean kontrol ediliyor. Everton Sağlık Direktörü Danny Donachie, Cenk Tosun'la her gün konuştuklarını ve sakatlığıyla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli golcü Cenk Tosun, ara trasnfer döneminde kiralandığı Crystal Palacae'ta dizinden şanssız bir sakatlık yaşamış ve sahalardan en az 7 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.
Everton'ın Sağlık Direktörü Danny Donachie, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, aralarında Cenk Tosun'un da yer aldığı oyuncuların form durumlarını periyodik olarak izlediklerini belirtti.
"PRATİKTE YAPABİLECEKLERİMİZ OLDUKÇA SINIRLI"
Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Morgan Schneiderlin ile her gün konuştuklarını belirten Donachie, "Şu an herhangi bir ağırlık kaldırma egzersizi yapamıyorlar. Onlarla birebir çalışmamız gerekiyordu ancak bu şimdi mümkün değil. Skype üzerinden onlarla görüşüyoruz ama pratikte yapabileceklerimiz oldukça sınırlı" dedi.
Donachie, iki oyuncunun da corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan durumun farkında olduklarını vurgulayarak, "Fazla çalışamadıkları için çok büyük hayal kırıklığı yaşamıyorlar. Zaten bu aşamada fazla bir gelişme gösteremeyeceklerdi." ifadesini kullandı.
- 31.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Everton, Cenk Tosun'u görüntülü konuşmayla kontrol ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.