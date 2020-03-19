"Liverpool şampiyon ilan edilmeyecek"
Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig'in iptal edilmesi durumunda Liverpool'un şampiyon ilan edileceği iddia edilmişti.
Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig'in iptal edilmesi durumunda Liverpool'un şampiyon ilan edileceği iddia edilmişti. Geride kalan 29 hafta sonunda en yakın rakibine 25 puan fark atan Liverpool'un şampiyonluğunun tescil edileceği iddialarıyla ilgili UEFA Başkanı Aleksander Caferin'den açıklama geldi. Haberleri uydurma olarak nitelendiren Caferin, "UEFA'nın ülke federasyonlarına böyle bir tavsiyede bulunacağı haberleri doğru değil. UEFA'nın sezonun böyle tamamlanıp, liderleri şampiyon ilan etmelerini istemesi gibi bir düşüncesi yok" diye konuştu.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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