"Liverpool şampiyon ilan edilmeyecek"

Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig'in iptal edilmesi durumunda Liverpool'un şampiyon ilan edileceği iddia edilmişti. Geride kalan 29 hafta sonunda en yakın rakibine 25 puan fark atan Liverpool'un şampiyonluğunun tescil edileceği iddialarıyla ilgili UEFA Başkanı Aleksander Caferin'den açıklama geldi. Haberleri uydurma olarak nitelendiren Caferin, "UEFA'nın ülke federasyonlarına böyle bir tavsiyede bulunacağı haberleri doğru değil. UEFA'nın sezonun böyle tamamlanıp, liderleri şampiyon ilan etmelerini istemesi gibi bir düşüncesi yok" diye konuştu.