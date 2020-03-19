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19 Mart 2020, Perşembe
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" şampiyon ilan edilmeyecek"

"Liverpool şampiyon ilan edilmeyecek"

Koronavirüs nedeniyle 'in iptal edilmesi durumunda 'un şampiyon ilan edileceği iddia edilmişti.

Koronavirüs nedeniyle 'in iptal edilmesi durumunda 'un şampiyon ilan edileceği iddia edilmişti. Geride kalan 29 hafta sonunda en yakın rakibine 25 puan fark atan Liverpool'un şampiyonluğunun tescil edileceği iddialarıyla ilgili Başkanı Aleksander Caferin'den açıklama geldi. Haberleri uydurma olarak nitelendiren Caferin, "UEFA'nın ülke federasyonlarına böyle bir tavsiyede bulunacağı haberleri doğru değil. UEFA'nın sezonun böyle tamamlanıp, liderleri şampiyon ilan etmelerini istemesi gibi bir düşüncesi yok" diye konuştu.

  1. 19.3.2020
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