İşte Leicester City'nin hedefi!
EURO 2020 Elemeleri'ndeki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çeken Merih Demiral, İngilizler'in gündeminden düşmüyor. Juventus'un 18 milyon euro bedelle Sassuolo'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper için Leicester City, tüm şartları zorluyor.
Futbolcusu Çağlar Söyüncü ile birlikte Türk Milli Takımı'nda müthiş bir performans sergileyen Merih'te ısrarcı olan Leicester'ın Juventus'a 40 milyon pound önerdiği iddia edildi. Ada ekibi, sezona Çağlar-Merih ikilisiyle devam etmeyi planlıyor.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
İşte Leicester City'nin hedefi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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