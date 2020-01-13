İşte Leicester City'nin hedefi! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri İşte Leicester City'nin hedefi!

İşte 'nin hedefi!

İşte Leicester City'nin hedefi!

EURO 2020 Elemeleri'ndeki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çeken Merih Demiral, İngilizler'in gündeminden düşmüyor. 'un 18 milyon euro bedelle Sassuolo'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper için , tüm şartları zorluyor.

Futbolcusu Çağlar Söyüncü ile birlikte 'nda müthiş bir performans sergileyen Merih'te ısrarcı olan Leicester'ın 'a 40 milyon pound önerdiği iddia edildi. Ada ekibi, sezona Çağlar-Merih ikilisiyle devam etmeyi planlıyor.

  1. 13.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte Leicester City'nin hedefi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN