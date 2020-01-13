İşte Leicester City'nin hedefi!

Futbolcusu Çağlar Söyüncü ile birlikte Türk Milli Takımı'nda müthiş bir performans sergileyen Merih'te ısrarcı olan Leicester'ın Juventus'a 40 milyon pound önerdiği iddia edildi. Ada ekibi, sezona Çağlar-Merih ikilisiyle devam etmeyi planlıyor.