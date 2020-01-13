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13 Ocak 2020, Pazartesi
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kaleci 'yı kiraladı

Aston Villa kaleci Reina'yı kiraladı

ekiplerinden , kaleci Pepe 'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 'nın Milan takımında forma giyen 37 yaşındaki deneyimli kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

2005-2013 yıllarında 'un kalesini koruyan , 2010 'nda da ile şampiyonluk yaşamıştı.

Ligde dün 'ye 6-1 mağlup olan , 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

  1. 13.01.2020
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