Aston Villa kaleci Reina'yı kiraladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, kaleci Pepe Reina'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Milan takımında forma giyen 37 yaşındaki deneyimli kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
2005-2013 yıllarında Liverpool'un kalesini koruyan Reina, 2010 Dünya Kupası'nda da İspanya ile şampiyonluk yaşamıştı.
Ligde dün Manchester City'ye 6-1 mağlup olan Aston Villa, 21 puanla 18. sırada yer alıyor.
- 13.01.2020
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Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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