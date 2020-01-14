Fernandes bitiyor
Manchester United, uzun süredir peşinde koştuğu Bruno Fernandes'te mutlu sona çok yaklaştı. Sporting Lizbon forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için 65 milyon pound ödeneceği bildirildi.
Manchester United, uzun süredir peşinde koştuğu Bruno Fernandes'te mutlu sona çok yaklaştı. Sporting Lizbon forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için 65 milyon pound ödeneceği bildirildi. Yılda 6 milyon euro'luk sözleşmeye imza atması beklenen on numara, bu sezon 25 maçta 15 gol, 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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