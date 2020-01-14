Fernandes bitiyor

Manchester United, uzun süredir peşinde koştuğu Bruno Fernandes'te mutlu sona çok yaklaştı. Sporting Lizbon forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için 65 milyon pound ödeneceği bildirildi. Yılda 6 milyon euro'luk sözleşmeye imza atması beklenen on numara, bu sezon 25 maçta 15 gol, 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.