Mohamed Salah coştu, durdurulamıyor!
İngiltere Premier Lig'de maç eksiği bulunan Liverpool, West Ham United deplasmanına konuk olduğu mücadeleden 2-0 galip ayrılarak üst üste 14. maçını kazanırken Mısırlı Mohamed Salah performansıyla yine dikkat çekti.
Mücadelenin 35. dakikasında Salah attığı golle Liverpool'u 1-0 öne geçirirken, Oxlade-Chemberlain'in attığı golde ise asisti yapan isim oldu.
Kırmızılar maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak galibiyet serisini 14 maça çıkardı.
Mücadelede bir gol bir asistlik performansla taraftarları mest eden Mohamed Salah, attığı gol sonrası Liverpool formasıyla 90 gole direkt katkıda bulunmuş oldu.
Kırmızı formayla 95 maça çıkan Mısırlı dünya yıldızı toplamda 66 gol atarken 24 de asist yaptı.
- 30.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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