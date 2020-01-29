Mohamed Salah coştu, durdurulamıyor! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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coştu, durdurulamıyor!

Mohamed Salah coştu, durdurulamıyor!

'de maç eksiği bulunan , deplasmanına konuk olduğu mücadeleden 2-0 galip ayrılarak üst üste 14. maçını kazanırken Mısırlı performansıyla yine dikkat çekti.

Mücadelenin 35. dakikasında Salah attığı golle 'u 1-0 öne geçirirken, Oxlade-Chemberlain'in attığı golde ise asisti yapan isim oldu.

Kırmızılar maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Mücadelede bir gol bir asistlik performansla taraftarları mest eden , attığı gol sonrası Liverpool formasıyla 90 gole direkt katkıda bulunmuş oldu.

Kırmızı formayla 95 maça çıkan Mısırlı dünya yıldızı toplamda 66 gol atarken 24 de asist yaptı.





  1. 30.01.2020
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