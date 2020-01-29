Mohamed Salah coştu, durdurulamıyor!

Mücadelenin 35. dakikasında Salah attığı golle Liverpool'u 1-0 öne geçirirken, Oxlade-Chemberlain'in attığı golde ise asisti yapan isim oldu.

Kırmızılar maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Mücadelede bir gol bir asistlik performansla taraftarları mest eden Mohamed Salah, attığı gol sonrası Liverpool formasıyla 90 gole direkt katkıda bulunmuş oldu.

Kırmızı formayla 95 maça çıkan Mısırlı dünya yıldızı toplamda 66 gol atarken 24 de asist yaptı.











