Türk duvarı hayali bitti - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Türk duvarı hayali bitti

duvarı hayali bitti

Türk duvarı hayali bitti

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği , 'la yakından ilgileniyordu. Savunmada ' duvarı'nı kurmak isteyen İngiliz ekibinin hayali, 21 yaşındaki savunmacının sakatlığı sonrası başka bahara kaldı.

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği , 'la yakından ilgileniyordu. Savunmada ' duvarı'nı kurmak isteyen İngiliz ekibinin hayali, 21 yaşındaki savunmacının sakatlığı sonrası başka bahara kaldı. Leicester'ın teknik direktörü Rodgers, alternatiflere yöneleceklerini söyledi.
  1. 15.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk duvarı hayali bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN