Tottenham Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında günün öne çıkan maçında Tottenham sahasında Manchester City'i ağırlıyor. Kritik mücadele öncesinde zirve yarışından uzaklaşan konuk ekip 51 puanla 2. sırada bulunuyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri ise 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Loris, Tanganga, Alderweireld, Sanchez, Aurier, Dier, Ndombele, Son, Alli, Lo Celso, Moura

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Bernardo, Agüero



TOTTENHAM-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'de günün en dikkat çekici karşılaşması olarak ön plana çıkan Tottenham-Manchester City karşılaşması TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM'DA KRİTİK AYRILIK

Bu arada ev sakibi takımda önemli bir ayrılık yaşandı. Tottenham Hotspur'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen' Inter'e transfer oldu. 27 yaşındaki yıldız futbolcu yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.