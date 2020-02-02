Tottenham Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
İngiltere Premier Lig'de heyecan hız kesmiyor. Bugün Jose Mourinho'nun öğrencileri sahasında ligin güçlü takımlarından Manchester City'i konuk ediyor. Zorlu maç öncesi Liverpool ligde namağlup liderliğini sürdürüyor. Liderin açık farkla gerisinde kalan Manchester City, Avrupa kupaları için iddialı konuma gelmek isteyen Tottenham'la 3 puan mücadelesinde... Peki, Tottenham-Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında günün öne çıkan maçında Tottenham sahasında Manchester City'i ağırlıyor. Kritik mücadele öncesinde zirve yarışından uzaklaşan konuk ekip 51 puanla 2. sırada bulunuyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri ise 34 puanla 8. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Loris, Tanganga, Alderweireld, Sanchez, Aurier, Dier, Ndombele, Son, Alli, Lo Celso, Moura
Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Bernardo, Agüero
TOTTENHAM-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'de günün en dikkat çekici karşılaşması olarak ön plana çıkan Tottenham-Manchester City karşılaşması TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
TOTTENHAM'DA KRİTİK AYRILIK
Bu arada ev sakibi takımda önemli bir ayrılık yaşandı. Tottenham Hotspur'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen' Inter'e transfer oldu. 27 yaşındaki yıldız futbolcu yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Tottenham Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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