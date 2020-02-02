Tottenham Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Tottenham Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Tottenham Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'de heyecan hız kesmiyor. Bugün 'nun öğrencileri sahasında ligin güçlü takımlarından 'i konuk ediyor. Zorlu maç öncesi ligde namağlup liderliğini sürdürüyor. Liderin açık farkla gerisinde kalan Manchester City, Avrupa kupaları için iddialı konuma gelmek isteyen Tottenham'la 3 puan mücadelesinde... Peki, Tottenham-Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'in 25. haftasında günün öne çıkan maçında Tottenham sahasında 'i ağırlıyor. Kritik mücadele öncesinde zirve yarışından uzaklaşan konuk ekip 51 puanla 2. sırada bulunuyor. 'nun öğrencileri ise 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Loris, Tanganga, Alderweireld, Sanchez, Aurier, Dier, Ndombele, Son, Alli, Lo Celso, Moura

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Bernardo, Agüero


TOTTENHAM-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'de günün en dikkat çekici karşılaşması olarak ön plana çıkan Tottenham-Manchester City karşılaşması TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM'DA KRİTİK AYRILIK

Bu arada ev sakibi takımda önemli bir ayrılık yaşandı. 'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen' Inter'e transfer oldu. 27 yaşındaki yıldız futbolcu yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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  1. 02.02.2020
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