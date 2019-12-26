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26 Aralık 2019, Perşembe
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'den alkışlanacak hareket

Mesut Özil'den alkışlanacak hareket

forması giyen Türk asıllı futbolcu , örnek bir davranışa imza atarak dünya üzerinde ihtiyaç sahibi 219 çocuğun ameliyat masraflarını karşıladı. Tecrübeli futbolcu, hedefinin bin çocuğa ulaşmak olduğunu dile getirdi.

takımlarından 'de forma giyen , ihtiyaç sahibi çocuklara yaptığı yardımla gönülleri fethetti.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "219 ameliyat yapıldı. Ancak daha fazlası da var. Eşim Amine ile hazirandaki düğünümüzden önce açıkladığımız gibi dünya üzerinde ihtiyaç sahibi bin çocuğun ameliyat masraflarını karşılayacağız. Bu kapsamda BigShoe'nun son iki senedeki inanılmaz dayanışması için çok teşekkür ederim. Düğünümüze gelip bağışta bulunanlara ve sağlık ekipleri de çok teşekkür ederim. Bu yalnızca bir başlangıç. 2020'ye doğru giderken, ihtiyacı olan çocuklara birlikte yardım edelim" ifadelerini kulllandı.

ANNESİNİN NASİHATINI DUVARINA ASTI

Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına verdiği röportajda annesinin kendisine, insanlara yardım etmesi konusunda öğüt verdiğini ve "Mesut, sakın unutma ki sen de bizim gibi bu dünyada misafirsin. Allah sana belirli bir yetenek verdi ancak bu sadece kendini geçindirmen için değil. Eğer sahip olduklarını muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin" sözlerini duvarına astığını söylemişti.


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  1. 26.12.2019
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