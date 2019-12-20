İtalyanlar yazdı: "Fenerbahçe Mesut'u istiyor!"

İtalya'dan Başkan Erdoğan manşetiyle verilen haberde, Alman asıllı Türk yıldız Mesut Özil'in Fenerbahçe formasını giymeye hazırlandığı ve Ocak ayından itibaren Türkiye'de forma giyeceği aktarıldı.

İlposticipo'nun özel olarak Başkan Erdoğan ve Mesut Özil'in fotoğrafını kullandığı manşette, "Erdoğan'ın tuttuğu takım Fenerbahçe, Mesut'u kiralamak istiyor" ifadesi kullanıldı.

Çizme medyası, haberin detaylarında, "İstanbul kulübü, 1988'li futbolcuyu Londra'dan ayırıp İstanbul'a taşınmaya ikna etmeye çalıştı. Yıllar boyunca defalarca tekrarlanan teklifte, oyuncunun iradesini tatmin edecek bir anlaşmaya varıldı, Erdoğan'ın kalbindeki takımının formasını giydirmek için son aşamaya gelindi." dendi.

"EVE DÖNME ZAMANI"

İlposticipo adlı medya organı, Mesut Özil için 'Eve dönme zamanı' yorumunda bulunurken, "Gelsenkirchen'de doğan Mesut Özil, Türkiye'de hiç oynamadı. Nitekim, Almanya'dan İspanya'ya (Real Madrid) ve ardından İngiltre'ye (Arsenal) gitti. Fakat, şimdi Alman asıllı oyuncunun eve dönme zamanı olabilir. İstanbul kulübü, 1988 doğumlu yıldızı Boğaz'a taşımak için, ücretsiz olarak kiralamaya ikna etmeye çalışıyor. Yıllar boyunca defalarca ifade edilen bu girişim, er ya da geç Kanarya'nın formasını giydirmeyi sağlayacak bir anlaşma ile sonlanacak." ifadesini kullandı.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ERDOĞAN"

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, "Her şeyden önce, Asya yakasının takımını tutan isim Erdoğan... Özil geçen yıl İlkay Gündoğan ile beraber, Cumhurbaşkanı'nı ziyarette bulunmuştu. Sonrasında Alman Federasyonu ile yaşanan tartışmalar tüm dünyada yankı bulmuştu. Irkçı suçlamalar her iki taraf için de (Mesut Özil - İlkay Gündoğan) yapılması, Mesut Özil'in milli takımdan (Almanya) geri çekilmesiyle sonuçlandı. Türkiye hükümeti, kendisini savunan Mesut Özil'i savunuyor. Alman futbolcu, Londra'ya döndüğünde bile bu tutumuna devam etti." denildi.

"MESUT'UN AYRILIŞI ZOR DEĞİL!"

Haberin son paragrafında, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılşının zor bir karar olmayacağı belirtilirken, "Özil'in Arsenal'i terk etme olasılığı zor değil. Kulüp de, kiralamak için ödeme olmadan (ücretsiz) gönderilmesinin daha iyi olduğu fikrine vardı. Türk kulübü, Londra'da detayları konuşuyor. Kesin transfer durumunda Özil'in 20 milyon euroluk maaşı göze alındığında, sorunun nasıl çözüleceği bilinmeyen bir faktör olarak devam ediyor." denildi.