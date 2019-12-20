Sadık ameliyat oldu
Demir Grup Sivasspor ile geçen hafta oynanan maçta sakatlanan stoper Sadık Çiftpınar ameliyat oldu. Mücadeleyi tamamlayamayan ve maç sonrası çekilen MR'ında sağ çarpraz bağında yırtık tespit edilen tecrübeli savunmacının başarılı bir operasyon geçirdiği dile getirildi.
Demir Grup Sivasspor ile geçen hafta oynanan maçta sakatlanan stoper Sadık Çiftpınar ameliyat oldu. Mücadeleyi tamamlayamayan ve maç sonrası çekilen MR'ında sağ çarpraz bağında yırtık tespit edilen tecrübeli savunmacının başarılı bir operasyon geçirdiği dile getirildi.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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