Sadık ameliyat oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Sadık ameliyat oldu

Sadık ameliyat oldu

Sadık ameliyat oldu

ile geçen hafta oynanan maçta sakatlanan stoper ameliyat oldu. Mücadeleyi tamamlayamayan ve maç sonrası çekilen 'ında sağ çarpraz bağında yırtık tespit edilen tecrübeli savunmacının başarılı bir operasyon geçirdiği dile getirildi.

ile geçen hafta oynanan maçta sakatlanan stoper ameliyat oldu. Mücadeleyi tamamlayamayan ve maç sonrası çekilen 'ında sağ çarpraz bağında yırtık tespit edilen tecrübeli savunmacının başarılı bir operasyon geçirdiği dile getirildi.

  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sadık ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN