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Büyük piyango! Arjantinli dünya yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi!
Süper Lig'de kritik bir derbi maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına son sürat devam ederken bir yandan da dikkatler ara transfer dönemine yoğunlaşmış durumda. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertliler ocak ayı için somut adımlar atmaya hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli dünya yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
20 Aralık 2019 Cuma 07:42
Güncelleme: 20.12.2019 07:42
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Aratransfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu.
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Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler, ocak ayı için işi sıkı tutuyor.
Sezon sonunda ipi göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için ocak ayını fırsat gören Kanarya, transferde hummalı bir çalışma içinde.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar listesine birçok yıldızı almıştı.
Ocak ayında takıma direkt katkı sağlayacak nokta transferler yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere bu kez dünyaca ünlü bir isim önerildi.