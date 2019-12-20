UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü
UEFA'nın resmi internet sitesinde, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılan takımların kazandıkları paralar açıklandı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un elde ettiği gelirler...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Aralık 2019 Cuma 13:14
Güncelleme: 20.12.2019 13:14
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UEFA resmi internet sitesi üzerinden, 2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarına katılan takımların turnuvalardan elde ettiği gelirleri yayınladı.
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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray önemli bir miktarı kasasına koyarken, Fenerbahçe ise Türk takımları arasında Avrupa Ligi'nden en çok gelir elde eden takım oldu. İşte o rakamlar...