UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü

UEFA'nın resmi internet sitesinde, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılan takımların kazandıkları paralar açıklandı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un elde ettiği gelirler...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

20 Aralık 2019 Cuma 13:14 Güncelleme: 20.12.2019 13:14
UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü

UEFA resmi internet sitesi üzerinden, 2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarına katılan takımların turnuvalardan elde ettiği gelirleri yayınladı.

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UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray önemli bir miktarı kasasına koyarken, Fenerbahçe ise Türk takımları arasında Avrupa Ligi'nden en çok gelir elde eden takım oldu. İşte o rakamlar...

UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü

GALATASARAY

Toplam gelir: 30.744 Milyon Euro

UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü

FENERBAHÇE

Toplam gelir: 9.55 Milyon Euro

UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü

BEŞİKTAŞ

Toplam gelir: 8.36 Milyon Euro

UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü

AKHİSARSPOR

Toplam miktar: 5.46 Milyon Euro

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