Ancelotti Everton’da

Premier Lig ekiplerinden Everton, Marco Silva'nın boşluğunu Carlo Ancelotti ile doldurdu. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, 3 Devler Ligi ve 4 farklı ligde şampiyonluk ile toplam 20 kupa kazandı.



CENK'E ŞOK

Everton Arsenal ile 0-0 berabere kalırken hem Ancelotti hem de Arteta tribünde yer aldı. Cenk Tosun 11. dakikada sakatlanan İwobi'nin yerine girdi. 80'de kenara alınınca sinirlendi.