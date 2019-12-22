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22 Aralık 2019, Pazar
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Ancelotti Everton’da

Ancelotti Everton’da

ekiplerinden Everton, Marco Silva'nın boşluğunu ile doldurdu. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak 'yi çalıştıran Ancelotti, 3 Devler Ligi ve 4 farklı ligde şampiyonluk ile toplam 20 kupa kazandı.

Premier Lig ekiplerinden Everton, Marco Silva'nın boşluğunu ile doldurdu. 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak 'yi çalıştıran Ancelotti, 3 Devler Ligi ve 4 farklı ligde şampiyonluk ile toplam 20 kupa kazandı.

CENK'E ŞOK
Everton ile 0-0 berabere kalırken hem Ancelotti hem de Arteta tribünde yer aldı. 11. dakikada sakatlanan İwobi'nin yerine girdi. 80'de kenara alınınca sinirlendi.

  1. 22.12.2019
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