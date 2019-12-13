İlkay Gündoğan: Artık ligde şampiyon olmak zor

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Premier Lig'de Liverpool'un uçup gittiğini söylerken, "Şampiyonluk yarışı bizim için bitti" dedi. 16 haftada 14 puan fark yediklerini söyleyen Alman isim, "Hayal kırıklığı içindeyiz. 3. kez üst üste şampiyonluk hayal" diye konuştu.