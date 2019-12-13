İlkay Gündoğan: Artık ligde şampiyon olmak zor
Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Premier Lig'de Liverpool'un uçup gittiğini söylerken, "Şampiyonluk yarışı bizim için bitti" dedi. 16 haftada 14 puan fark yediklerini söyleyen Alman isim, "Hayal kırıklığı içindeyiz. 3. kez üst üste şampiyonluk hayal" diye konuştu.
Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Premier Lig'de Liverpool'un uçup gittiğini söylerken, "Şampiyonluk yarışı bizim için bitti" dedi. 16 haftada 14 puan fark yediklerini söyleyen Alman isim, "Hayal kırıklığı içindeyiz. 3. kez üst üste şampiyonluk hayal" diye konuştu.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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