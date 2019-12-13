İlkay Gündoğan: Artık ligde şampiyon olmak zor - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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: Artık ligde şampiyon olmak zor

İlkay Gündoğan: Artık ligde şampiyon olmak zor

Manchester City'nin yıldızı , 'de 'un uçup gittiğini söylerken, "Şampiyonluk yarışı bizim için bitti" dedi. 16 haftada 14 puan fark yediklerini söyleyen Alman isim, "Hayal kırıklığı içindeyiz. 3. kez üst üste şampiyonluk hayal" diye konuştu.

Manchester City'nin yıldızı , 'de 'un uçup gittiğini söylerken, "Şampiyonluk yarışı bizim için bitti" dedi. 16 haftada 14 puan fark yediklerini söyleyen Alman isim, "Hayal kırıklığı içindeyiz. 3. kez üst üste şampiyonluk hayal" diye konuştu.

  1. 13.12.2019
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