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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'de Agüero birkaç hafta görev yapamayacak

Manchester City'de Agüero birkaç hafta görev yapamayacak

ekiplerinden 'nin yıldız futbolcusu , sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Teknik direktör , düzenlediği basın toplantısında, Chelsea maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın 7 Aralık'ta oynanacak Manchester United derbisi de dahil birkaç maçta takımdaki yerini alamayacağını kaydetti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Agüero, 13 gol attı.

  1. 25.11.2019
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