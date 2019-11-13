Bernardo Silva'ya Mendy'e yaptığı şaka nedeniyle bir maç ceza verildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva'nın takım arkadaşı Benjamin Mendy'e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şaka pahalıya mal oldu.

Fransız futbolcu Mendy'i, bir şeker markasının maskotuna benzeten Silva ırkçılık yaptığı gerekçesiyle federasyon tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Portekizli isme 1 maç men ve 50 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Twitter üzerinden bir şeker markasının maskotuyla, takım arkadaşı Benjamin Mendy'nin fotoğraflarını paylaşan Silva takipçilerine "Bu kim?" diye soru yöneltmişti. Bu paylaşıma yorum yapan Mendy ise "1-0 senin lehine. Göreceksin" şeklinde esprili bir yanıt vermişti.

İkilinin bu konuşmasına rağmen İngiltere Futbol Federasyonu Bernardo Silva'nın ırkçılık yaptığına yönelik soruşturma başlatılmasına karar vermişti. Portekizli futbolcu ise yaşanan duruma tepki göstererek, "Bu devirde arkadaşımla bile şakalaşamıyorum" yorumunu yapmıştı.