Danny Rose'dan Galatasaray'a kötü haber! Kapıları kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen ancak kulübü tarafından gözden çıkarılan İngiliz sol bek Danny Rose, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Evening Standard'a konuşan 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu, transfere kapılarını kapatarak şunları dile getirdi:

Yönetim yapmak istediğini yapıyor. Ben daha önce de dedim. Hala 18 aylık bir kontratım var ve bu sözleşme sona ermeden hiçbir yere gitmeyeceğim. İnsanlar istediği kadar ocakta satılacağımı söylesin, size şunu söyleyebilirim ki bu asla olmayacak.



Yıldız isimle ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyordu.



