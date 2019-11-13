Galatasaray 9 yıl sonra ilk kez kar etti

'Umarım bu büyük kulübe layık olabiliriz' diyen Kaan Kançal, "Biz ne zaman Sportif A.Ş'de kar açıklasak hemen gündeme bir şey geliyor. 'Faiz faturalarıyla kar ediliyor, bilanço makyajıyla kar gösteriliyor' diye. Bu asılsız bir söylemdir. Ben bunu defalarca anlattım. Ama sanırım iyi anlatamadım. Finansman gelir ve giderlerinde 30 milyon net kara ulaşıyoruz. Burada Sportif A.Ş'nin derneğimize faiz faturalarıyla bunun karşılığında Sportif A.Ş'nin bu finansmanları sağlamaktan dolayı bankalara ödediği kredi faizi birbirini netliyor. Derneğimiz, ihtiyacını karşılayabileceği kısmını bankalardan karşılıyor. Karşılayamadığı kısmını Sportif A.Ş'den karşılıyor. Bankalara ödediği faizi, derneğe işletiyor. Burada işlemler birbirini netliyor. Biz geçen sezon 173 milyon adat (faiz) faturası işlettik. Bir rakibimiz de aynı dönemde 320 milyon işletti. Biz bu dönemde kar ederken, onlar zarar etti. Biz bu faturaları keyfi kesmiyoruz. SPK gereği bunların takibi yapılıyor. Bizim bu sezon kar etme endişemiz hiç olmadı. Bizim UEFA kriterlerini tutturamama gibi bir endişemiz yok. UEFA her sene bize 2 milyon Euro ceza kesiyor. Biz bunları aldık 6 milyon olarak işledik. Devam eden davalarımızla ilgili, 10 milyon gibi bir tutarı borca yazıyoruz. Ama bu davalar hala devam ediyor" şeklinde konuştu.