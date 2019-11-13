Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz sonuçlanmıştı. Maçın belki de skorundan daha çok Mustafa Cengiz - Ali Koç fotoğrafı gündem olmuştu. Minik bir Galatasaray taraftarının Mustafa Cengiz ile fotoğrafını bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çekmişti. Dostluk gelişmesi olarak yorumlanan bu karenin ardından Mustafa Cengiz ilk kez konuştu. Cengiz, Ali Koç ile ilgili çok sert ifadeler kullandı...
13 Kasım 2019 Çarşamba 10:55
Güncelleme: 13.11.2019 10:58
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Bu sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde çekilen bu fotoğraf karesi, gündeme damgasını vurmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarılmak istediği küçük kız çocuğuna hamle yaptığı esnada neye uğradığını şaşırmıştı.
Koç daha sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarılan sarı-kırmızı formalı minik bir kız çocuğunun fotoğrafını çekti.
Fotoğrafı çeken Ali Koç'un tebessümü, pozu veren Mustafa Cengiz'in gülmesi haftalardır söz düelloları ile gerilen ezeli rekabete tekrar dostluk havasını getirmişti.
NELER YAŞANMIŞTI?
Derbi sonrasında protokol tribününde iki kulüp başkanı sohbet etmeye başladı...