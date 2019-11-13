Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler!

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz sonuçlanmıştı. Maçın belki de skorundan daha çok Mustafa Cengiz - Ali Koç fotoğrafı gündem olmuştu. Minik bir Galatasaray taraftarının Mustafa Cengiz ile fotoğrafını bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çekmişti. Dostluk gelişmesi olarak yorumlanan bu karenin ardından Mustafa Cengiz ilk kez konuştu. Cengiz, Ali Koç ile ilgili çok sert ifadeler kullandı...

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:55 Güncelleme: 13.11.2019 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





