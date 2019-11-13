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Galatasaray'ın Faslı yıldızı milli takım kadrosundan çıkartıldı!
Galatasaray'ın bu sezon beklenen performansı alamadığı Younes Belhanda, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK mücadelesinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı. Real Madrid mücadelesinde de taraftarla gerginlik yaşayan Belhanda'ya bir şokta milli takımından geldi.
13 Kasım 2019 Çarşamba 21:51
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı milli takım kadrosundan çıkartıldı!
Galatasaray'da son günlerde en çok konuşulan isim şüphesiz Faslı yıldız Younes Belhanda.
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı milli takım kadrosundan çıkartıldı!
Bu sezon beklenen performansı bir türlü veremeyen ve taraftarların tepkisini çeken Belhanda taraftarlarla da gerginlik yaşamıştı.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı milli takım kadrosundan çıkartıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid mücadelesinin 67'nci dakikasında teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan alınan Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı milli takım kadrosundan çıkartıldı!
Faslı oyuncu da taraftara küfürler savururken el kol hareketleriyle oyundan çıkmış, teknik heyet ve yedek kulübesi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Belhanda soyunma odasına doğru hareket etmişti.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı milli takım kadrosundan çıkartıldı!
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan sarı-kırmızılılarda maç öncesi "Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul'a döndü." şeklinde bir açıklama yapılmıştı.