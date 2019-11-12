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12 Kasım 2019, Salı
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Emery ile ilgili kararını açıkladı

Arsenal Emery ile ilgili kararını açıkladı

ekiplerinden 'in futboldan sorumlu yöneticileri ve , İspanyol çalıştırıcının takımda kalacağını söyledi.

Son haftalarda kötü sonuçlar alan 'de Unai Emery'nin geleceği tartışmalara neden olmuştu.

Arsenal'de futboldan sorumlu yöneticiler ve , üzenledikleri basın toplantısında kamuoyunda yer alan tüm eleştirilere rağmen teknik direktörlerinin arkasında duracaklarını belirtti.

"EMERY'NİN BU İŞ İÇİN DOĞRU İSİM OLDUĞUNA İNANİYORUZ"

Kendilerine yöneltilen soru üzerine ikili, "Biz de sezonun bu döneminde alınan sonuçlar ve sahada gösterilen performanstan dolayı herkes gibi hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımın beklenen seviyede olmaması nedeniyle taraftarların, Unai'nin, oyuncuların ve tüm çalışanların kızgınlığını paylaşıyoruz. Sezon hedeflerimizin karşılığını bulması açısından bazı şeylerin düzelmesi gerekiyor ve Unai'nin bu iş için doğru isim olduğuna inanıyoruz." cevabını verdi.

Yöneticiler, gidişatı tersine döndürmek için yoğun bir çaba gösterdiklerinin altını çizerek, "Bu zorlu süreçte taraftarlarımızla birlik olup takıma destek olmayı umuyoruz, beraber daha güçlüyüz." mesajını verdi.

  1. 12.11.2019
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