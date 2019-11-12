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12 Kasım 2019, Salı
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Guardiola 'ı istiyor

Guardiola Ruben Dias'ı istiyor

Teknik Direktörü Pep Guardiola, devre arası döneminde 'nın genç stoperi 'ı transfer ederek savunma hattında yaşadıkları problemleri çözmeyi hedefliyor.

'e istediği gibi başlayamayan ve 12 hafta sonunda 25 puanla zirvedeki 'un 9 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan 'de , şimdiden Ocak ayı dönemini düşünmeye başladı.

Deneyimli çalıştırıcı önceliği ise savunma hattına verecek. Aymeric Laporte ve 'nin sakatlıklarından dolayı bu bölgede eli zayıflayan ve orta saha oyuncusu Fernandinho'yu, John Stones ile defansın ortasında kullanan Guardiola'nın düşündüğü isim ise 'nın 22 yaşındaki stoperi .

2019-2020 sezonunda Portekiz ekibiyle toplamda 17 maça çıkıp bin 530 dakika sahada kalan başarılı futbolcuyla City'nin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de ilgileniyor.

Manchester City'nin genç futbolcu için 100 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği de İngiliz basınında konuşulanlar arasında.

SANE ALMANYA YOLCUSU

Dias'ı kadrosuna katmak için yabancı kontenjanında yer açması gereken mavilerin gözden çıkarabileceği ilk aday olarak da Leroy Sane ön plana çıkıyor. Yeni sezon öncesi Liverpool ile oynanan Community Shield maçında çapraz bağları kopan Alman futbolcuyla ilgileniyor. Mart'ta sahalara dönmesi beklenen 23 yaşındaki oyuncunun Münih ile anlaşması halinde City bu transfere onay verecek.

  1. 12.11.2019
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