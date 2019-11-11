Leicester City'den Çağlar paylaşımı! "Kim yaptı bunu"
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City'nin Arsenal'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Maddison'ı gol sonrası havaya kaldırması gündemden düşmüyor. Son olarak kulüp de resmi hesabından konuyla alakalı bir paylaşımda bulundu. (Fotomac.com.tr / Dış haberler)
11 Kasım 2019 Pazartesi 20:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, sahasında Arsenal'ı konuk etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, James Maddison'ın golü sonrası ilginç bir sevinç yaşanmıştı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Maddison'ı havaya kaldırdığı gol sevinci sosyal medyada viral oldu.
İki oyuncunun bu fotoğrafına, "Simba" benzetilmesi yapıldı.
Yaşanan anın fotoğrafını paylaşan İngiliz futbolcu, "Çağlar beni Simba gibi hissettiriyor" yazdı.