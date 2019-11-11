Leicester City'den Çağlar paylaşımı! "Kim yaptı bunu"

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City'nin Arsenal'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Maddison'ı gol sonrası havaya kaldırması gündemden düşmüyor. Son olarak kulüp de resmi hesabından konuyla alakalı bir paylaşımda bulundu. (Fotomac.com.tr / Dış haberler)

11 Kasım 2019 Pazartesi 20:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





