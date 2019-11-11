Leicester City'den Çağlar paylaşımı! 'Kim yaptı bunu' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Leicester City'den Çağlar paylaşımı! "Kim yaptı bunu"

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City'nin Arsenal'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Maddison'ı gol sonrası havaya kaldırması gündemden düşmüyor. Son olarak kulüp de resmi hesabından konuyla alakalı bir paylaşımda bulundu. (Fotomac.com.tr / Dış haberler)
11 Kasım 2019 Pazartesi 20:34
Leicester City'den Çağlar paylaşımı! Kim yaptı bunu

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, sahasında Arsenal'ı konuk etmişti.

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Leicester City'den Çağlar paylaşımı! Kim yaptı bunu

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, James Maddison'ın golü sonrası ilginç bir sevinç yaşanmıştı.

Leicester City'den Çağlar paylaşımı! Kim yaptı bunu

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Maddison'ı havaya kaldırdığı gol sevinci sosyal medyada viral oldu.

Leicester City'den Çağlar paylaşımı! Kim yaptı bunu

İki oyuncunun bu fotoğrafına, "Simba" benzetilmesi yapıldı.

Leicester City'den Çağlar paylaşımı! Kim yaptı bunu

Yaşanan anın fotoğrafını paylaşan İngiliz futbolcu, "Çağlar beni Simba gibi hissettiriyor" yazdı.

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