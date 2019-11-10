Gary Lineker Çağlar Söyüncü'yü paylaştı: Yeni favorim!
İngiltere'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Çağlar Söyüncü özellikle İngiliz efsanesi Gary Lineker tarafından övülüyor. Lineker sosyal medya hesabından milli yıldızla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Çağlar Söyüncü, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Premier Lig'deki ilk golüyle tanışan milli yıldız özellikle İngiliz efsanesi Gary Lineker'in dilinden düşmüyor. Çağlar'la ilgili sosyal medya hesabından beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşan Lineker, "Bakın, 5.30'da Heathrow'dakimle karşılaştım. Yeni favorim Çağlar Söyüncü" ifadelerini kullandı.
23 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Milli futbolcu defanstaki başarılı müdahaleleri ile dikkat çekiyor.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Gary Lineker Çağlar Söyüncü'yü paylaştı: Yeni favorim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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