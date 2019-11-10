Gary Lineker Çağlar Söyüncü'yü paylaştı: Yeni favorim! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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'yü paylaştı: Yeni favorim!

Gary Lineker Çağlar Söyüncü'yü paylaştı: Yeni favorim!

İngiltere'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu özellikle İngiliz efsanesi tarafından övülüyor. Lineker sosyal medya hesabından milli yıldızla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

İngiltere 'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken , adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Premier Lig'deki ilk golüyle tanışan milli yıldız özellikle İngiliz efsanesi 'in dilinden düşmüyor. Çağlar'la ilgili sosyal medya hesabından beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşan Lineker, "Bakın, 5.30'da Heathrow'dakimle karşılaştım. Yeni favorim Çağlar Söyüncü" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Milli futbolcu defanstaki başarılı müdahaleleri ile dikkat çekiyor.


  1. 10.11.2019
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