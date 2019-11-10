Gary Lineker Çağlar Söyüncü'yü paylaştı: Yeni favorim!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Çağlar Söyüncü, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Premier Lig'deki ilk golüyle tanışan milli yıldız özellikle İngiliz efsanesi Gary Lineker'in dilinden düşmüyor. Çağlar'la ilgili sosyal medya hesabından beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşan Lineker, "Bakın, 5.30'da Heathrow'dakimle karşılaştım. Yeni favorim Çağlar Söyüncü" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Milli futbolcu defanstaki başarılı müdahaleleri ile dikkat çekiyor.



