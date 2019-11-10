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10 Kasım 2019, Pazar
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'yi 3 golle geçti

Liverpool Manchester City'yi 3 golle geçti

'in zirvesini ilgilendiren 12. hafta maçında ile , Anfield Stadı'nda karşılaştı. İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.

, 6. dakikada Fabinho, 13. dakikada Muhammed Salah ve 51. dakikada 'nin golleriyle 3-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 78. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve Liverpool mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.

'de Türk asıllı Alman milli futbolcu , mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla 34 puana ulaşan namağlup Liverpool, en yakın rakipleri Leicester City ve 'nin 8, son şampiyon Manchester City'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Öte yandan, günün diğer maçlarında evinde Brighton'ı 3-1, Wolverhampton da sahasında 'yı 2-1 yendi.

  1. 10.11.2019
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