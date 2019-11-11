Aktüel haberler (11.11.19)

'LEİCESTER'DAN YENİ FAVORİM'

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker'in Çağlar Söyüncü ile ilgili dünkü paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Lineker, milli futbolcuyla çekildiği fotoğrafı paylaşıp, "Bakın, Heathrow'da sabaha karşı 05.30'da kiminle karşılaştım. Leicester City'den yeni favori oyuncum Çağlar Söyüncü" ifadelerini kullandı.



G.ANTEP: 83 A.EFES: 88

Ligin 7. haftasında Gaziantep'e konuk olan Anadolu Efes, rakibine şans tanımadı. Başlangıçtan itibaren büyük çekişmeye sahne olan maçın devresine 44-43 önde giren lacivert- beyazlılar, salondan 88-83 galip ayrıldı, üst üste 4. maçını da kazandı.



AY-YILDIZLILARIN MESAİSİ BAŞLIYOR

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bugün mesaiye başlıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün Riva'da çalışacak. Bu arada Güneş, idman öncesi saat 14.00'te bir futbolcuyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek.



MİLLİLERİN MAÇI A SPOR'DA

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Kadın Milli Futbol Takımı, bugün hazırlık maçında Ukrayna'yı konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda 16.00'da başlayacak maç A Spor'dan yayınlanacak. Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında Hollanda'ya 8-0 yenilmişti.