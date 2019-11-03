Çağlar attı Leicester kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Leicester City, Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 57. dakikasında deplasman ekibi, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 88'i Jamie Vardy farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuç sonrası Leicester City 23 puan ile 3. sıraya yükselirken, Crystal Palace 15 puan ile 9. sırada kaldı.

İLK 11'İN DEĞİŞİLMEZİ

Geçtiğimiz sezon lig boyunca yalnızca 6 maçta forma giyebilen Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City ile 10'u Premier Lig 1'i FA Cup olmak üzere 11 maça çıktı.

Harry Maguire'in United'a transferi sonrası ilk 11'in değişilmez ismi olan Söyüncü, bu karşılaşmaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

BU SEZON İLK GOLÜ

2017-18 sezonunda İngiliz ekibine transfer olan milli oyuncu, ilk golünü Crystal Palace karşısında kaydetti.

"BÜYÜK TÜRK, LEICESTER SAVUNMASININ KALBİ"



Öte yandan karşılaşmayı anlatan spiker, Premier Lig'deki ilk golüne imza atan başarılı savunmacı ile ilgili de "Büyük Türk, Leicester savunmasının kalbi" yorumunda bulundu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

57. dakikada attığı golle galibiyet perdesini aralayan 23 yaşındaki stoper, maçın adamı seçildi.