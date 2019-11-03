Çağlar attı Leicester kazandı!
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Leicester City, deplasmanda Crystal Palace'ı Çağlar Söyüncü ve Jamie Vardy'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Leicester City, Crystal Palace'a konuk oldu.
Selhurst Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 57. dakikasında deplasman ekibi, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 88'i Jamie Vardy farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuç sonrası Leicester City 23 puan ile 3. sıraya yükselirken, Crystal Palace 15 puan ile 9. sırada kaldı.
İLK 11'İN DEĞİŞİLMEZİ
Geçtiğimiz sezon lig boyunca yalnızca 6 maçta forma giyebilen Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City ile 10'u Premier Lig 1'i FA Cup olmak üzere 11 maça çıktı.
Harry Maguire'in United'a transferi sonrası ilk 11'in değişilmez ismi olan Söyüncü, bu karşılaşmaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı.
BU SEZON İLK GOLÜ
2017-18 sezonunda İngiliz ekibine transfer olan milli oyuncu, ilk golünü Crystal Palace karşısında kaydetti.
"BÜYÜK TÜRK, LEICESTER SAVUNMASININ KALBİ"
Öte yandan karşılaşmayı anlatan spiker, Premier Lig'deki ilk golüne imza atan başarılı savunmacı ile ilgili de "Büyük Türk, Leicester savunmasının kalbi" yorumunda bulundu.
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
57. dakikada attığı golle galibiyet perdesini aralayan 23 yaşındaki stoper, maçın adamı seçildi.
- 03.11.2019
- Güncelleme: 03.11.2019 19:21
- Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
- O isimden şok transfer yanıtı! "30 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 isterim"
- Kırmızı kart görmüştü ama... İtalya'da Mert Çetin fırtınası ve o açıklama!
- Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme
- Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmen duyurdu
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Çağlar attı Leicester kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.