Everton'da 1 puanı 90+7'de Cenk Tosun kurtardı!
İngiltere Premier Lig'de Tosun Paşa sahne aldı. Merseyside ekibi Everton, Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadele, milli yıldızımız Cenk Tosun'un 90+7'de attığı golle 1-1 sonuçlandı.
İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Everton, Cenk Tosun ile 1 puanı kaptı. Ligde son 6 maçta 5 mağlubiyet 1 galibiyet alan Everton sahasında Tottenham'ı konuk etti. Deplasman ekibi 63. dakikada Dele Alli'nin golüyle öne geçti. Tottenham'da Heung-Min Son 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 68. dakikada Walcott'un yerine oyuna dahil olan milli yıldızımız Cenk Tosun 90+7'inci dakikada attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu. Mücadele 1-1 sona ererken bu sonuçla Everton 11 puanla 17. sırada yer alırken Tottenham 13 puanla 13. sırada bulunuyor.
ANDRE GOMES'İN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ
Everton - Tottenham maçında, Andre Gomes büyük bir talihsizlik yaşadı ve ayak bileği kırıldı. Pozisyon sonrası Tottenham'da Heung-Min Son gözyaşlarına boğuldu.
- 03.11.2019
- Güncelleme: 03.11.2019 22:41
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Everton'da 1 puanı 90+7'de Cenk Tosun kurtardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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