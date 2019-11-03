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03 Kasım 2019, Pazar
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Everton'da 1 puanı 90+7'de kurtardı!

Everton'da 1 puanı 90+7'de Cenk Tosun kurtardı!

İngiltere 'de Tosun Paşa sahne aldı. Merseyside ekibi Everton, Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadele, milli yıldızımız 'un 90+7'de attığı golle 1-1 sonuçlandı.

İngiltere 'de zor günler geçiren Everton, ile 1 puanı kaptı. Ligde son 6 maçta 5 mağlubiyet 1 galibiyet alan Everton sahasında Tottenham'ı konuk etti. Deplasman ekibi 63. dakikada Dele Alli'nin golüyle öne geçti. Tottenham'da Heung-Min Son 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 68. dakikada Walcott'un yerine oyuna dahil olan milli yıldızımız Cenk Tosun 90+7'inci dakikada attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu. Mücadele 1-1 sona ererken bu sonuçla Everton 11 puanla 17. sırada yer alırken Tottenham 13 puanla 13. sırada bulunuyor.

ANDRE GOMES'İN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ

Everton - Tottenham maçında, Andre Gomes büyük bir talihsizlik yaşadı ve ayak bileği kırıldı. Pozisyon sonrası Tottenham'da Heung-Min Son gözyaşlarına boğuldu.

  1. 03.11.2019
  2. Güncelleme: 03.11.2019 22:41
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