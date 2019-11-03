Everton'da 1 puanı 90+7'de Cenk Tosun kurtardı!

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Everton, Cenk Tosun ile 1 puanı kaptı. Ligde son 6 maçta 5 mağlubiyet 1 galibiyet alan Everton sahasında Tottenham'ı konuk etti. Deplasman ekibi 63. dakikada Dele Alli'nin golüyle öne geçti. Tottenham'da Heung-Min Son 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 68. dakikada Walcott'un yerine oyuna dahil olan milli yıldızımız Cenk Tosun 90+7'inci dakikada attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu. Mücadele 1-1 sona ererken bu sonuçla Everton 11 puanla 17. sırada yer alırken Tottenham 13 puanla 13. sırada bulunuyor.



ANDRE GOMES'İN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ

Everton - Tottenham maçında, Andre Gomes büyük bir talihsizlik yaşadı ve ayak bileği kırıldı. Pozisyon sonrası Tottenham'da Heung-Min Son gözyaşlarına boğuldu.