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31 Ekim 2019, Perşembe
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Anfield'da 84 yıllık rekor yeniden yazıldı!

Anfield'da 84 yıllık rekor yeniden yazıldı!

ile arasında 1934-1935 sezonunda oynanan ve Arsenal'in 8-1 kazandığı maç, iki takım arasında oynanan tarihin en gollü maçı olarak kayıtlara geçmişti. 10 golün atıldığı bu maç, 84 yıllık tarihi maçı geride bıraktı.

son 16 turu maçında ile , Anfield'da yıllarca konuşulacak bir maça imza attı. 10 golün atıldığı tarihi gecede 90 dakika 5-5 eşitlikle tamamlandı. Statü gereği kalacak takımı penaltı atışlarının belirlediği mücadeleyi 5-4'lük skorla kazanan Liverpool çeyrek finale yükseldi.

Liverpool ile Arsenal arasında 1934-1935 sezonunda oynanan ve Arsenal'in 8-1 kazandığı maç, iki takım arasında oynanan tarihin en gollü maçı olarak kayıtlara geçmişti. 10 golün atıldığı bu maç, 84 yıllık tarihi maçı geride bıraktı.

Arsenal'de performansından dolayı eleştirelerin odağı olan Mesut Özil karşılaşmaya 11'de başladı. 31 yaşındaki yıldız futbolcu şık bir asist yaparak göz doldurdu.

  1. 31.10.2019
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