Anfield'da 84 yıllık rekor yeniden yazıldı!
Liverpool ile Arsenal arasında 1934-1935 sezonunda oynanan ve Arsenal'in 8-1 kazandığı maç, iki takım arasında oynanan tarihin en gollü maçı olarak kayıtlara geçmişti. 10 golün atıldığı bu maç, 84 yıllık tarihi maçı geride bıraktı.
İngiltere Lig Kupası son 16 turu maçında Liverpool ile Arsenal, Anfield'da yıllarca konuşulacak bir maça imza attı. 10 golün atıldığı tarihi gecede 90 dakika 5-5 eşitlikle tamamlandı. Statü gereği çeyrek finale kalacak takımı penaltı atışlarının belirlediği mücadeleyi 5-4'lük skorla kazanan Liverpool çeyrek finale yükseldi.
Liverpool ile Arsenal arasında 1934-1935 sezonunda oynanan ve Arsenal'in 8-1 kazandığı maç, iki takım arasında oynanan tarihin en gollü maçı olarak kayıtlara geçmişti. 10 golün atıldığı bu maç, 84 yıllık tarihi maçı geride bıraktı.
Arsenal'de performansından dolayı eleştirelerin odağı olan Mesut Özil karşılaşmaya 11'de başladı. 31 yaşındaki yıldız futbolcu şık bir asist yaparak göz doldurdu.
- 31.10.2019
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savaş Talsica çok koşan bir takımda başarılı olur.BJK mümkün değil.Adam tembel.Faydalı olmaz.BJK yırtıcı mücadeleci orta saha lazım.
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ercisli adil rami zajc ve potuk gönderilmeli
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