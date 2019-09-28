Liverpool Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, deplasmanda Sheffield United ile karşı karşıya geldi.

Jürgen Klopp'un öğrencileri üstün oynadığı karşılamadan, Georginio Wijnaldum'un 70. dakikada attığı golle 1-0 galip gelmeyi başardı. Kırmızılar bu sonuçla ligde 7'de 7 yaptı.

Liverpool ayrıca ligde üst üste 16. maçını da kazanarak bir rekora imzasını atmış oldu. İngiliz ekibi şimdi, Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı 18 maç üst üste yenilmeme rekoruna göz dikti.