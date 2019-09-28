Liverpool Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti
Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool deplasmanda Sheffield United ile karşı karşıya geldi. Klopp'un öğrencileri mücadeleyi 1-0 kazanarak ligde 7'de 7 yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, deplasmanda Sheffield United ile karşı karşıya geldi.
Jürgen Klopp'un öğrencileri üstün oynadığı karşılamadan, Georginio Wijnaldum'un 70. dakikada attığı golle 1-0 galip gelmeyi başardı. Kırmızılar bu sonuçla ligde 7'de 7 yaptı.
Liverpool ayrıca ligde üst üste 16. maçını da kazanarak bir rekora imzasını atmış oldu. İngiliz ekibi şimdi, Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı 18 maç üst üste yenilmeme rekoruna göz dikti.
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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