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28 Eylül 2019, Cumartesi
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'ı 1-0 mağlup etti

Liverpool Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti

'in 7. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Klopp'un öğrencileri mücadeleyi 1-0 kazanarak ligde 7'de 7 yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere 'in 7. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Jürgen Klopp'un öğrencileri üstün oynadığı karşılamadan, Georginio Wijnaldum'un 70. dakikada attığı golle 1-0 galip gelmeyi başardı. Kırmızılar bu sonuçla ligde 7'de 7 yaptı.

Liverpool ayrıca ligde üst üste 16. maçını da kazanarak bir rekora imzasını atmış oldu. İngiliz ekibi şimdi, Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı 18 maç üst üste yenilmeme rekoruna göz dikti.

  1. 28.09.2019
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