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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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City'le uzatıyor

İlkay Gündoğan City'le uzatıyor

forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , kulübü ile uzun vadeli yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'de forma giyen 'ın kulübü ile olan sözleşmesinde bir yılı kalmıştı.

The Sun'da yer alan habere göre geçtiğimiz yıl takımda aldığı süreyi göz önünde bulunduran Türk asıllı Alman yıldız uzun vadeli yeni bir sözleşme konusunda kulübüyle mutabakata vardı.

"İKİ HAFTA SABREDİN"

28 yaşındaki orta saha oyuncusu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer iki hafta sabrederseniz, neler olacağını göreceğiz. Her durum farklı ve kişiseldir. Bu tarz kararlar da biraz zaman alır" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Hessler altyapısında başlayan İlkay Gündoğan, 2011 yılında 'a transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu tam 27 milyon Euro karşılığında İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Gündoğan, 2016 yılından beri Manchester City'de forma giyiyor.


  1. 05.08.2019
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