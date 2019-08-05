Ronaldo'nun övdüğü Fabio Paim tutuklandı

Fabio Paim adı birçokları için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir ancak bundan tam 15 yıl önce Sporting Lizbon'da Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan bu isim bizzat Portekizli yıldız tarafından övülmüştü.

Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sırasında, "Benim güçlü olduğumu düşünüyorsanız Fabio Paim'i bekleyin" dediği isim geçtiğimiz günlerde Lizbon yakınlarında uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Portekiz'de fakir bir mahallede dünyaya gelen Paim, futbola Sporting Lizbon'da başladı. Ronaldo'nun öve öve bitiremediği bu ismi, Brezilyalı çalıştırıcı Luis Felipe Scolari de Chelsea teknik direktörüyken takımına kiraladı ancak oyuncu saha dışı olaylarla gündeme geldiği için İngiltere'de tutunamadı.