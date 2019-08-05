Ronaldo'nun övdüğü Fabio Paim tutuklandı - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Ronaldo'nun övdüğü Fabio Paim tutuklandı

Ronaldo'nun övdüğü tutuklandı

Ronaldo'nun övdüğü Fabio Paim tutuklandı

'un Portekizli yıldızı 'nun "Benden daha güçlü ve iyi bir futbolcu" diyerek tanımladığı , uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

adı birçokları için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir ancak bundan tam 15 yıl önce 'da ile takım arkadaşı olan bu isim bizzat Portekizli yıldız tarafından övülmüştü.

Ronaldo'nun 'a transferi sırasında, "Benim güçlü olduğumu düşünüyorsanız Fabio Paim'i bekleyin" dediği isim geçtiğimiz günlerde Lizbon yakınlarında uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Portekiz'de fakir bir mahallede dünyaya gelen Paim, futbola Sporting Lizbon'da başladı. Ronaldo'nun öve öve bitiremediği bu ismi, Brezilyalı çalıştırıcı Luis de teknik direktörüyken takımına kiraladı ancak oyuncu saha dışı olaylarla gündeme geldiği için 'de tutunamadı.

  1. 05.08.2019
  2. Güncelleme: 05.08.2019 10:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ronaldo'nun övdüğü Fabio Paim tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN