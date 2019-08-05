Ronaldo'nun övdüğü Fabio Paim tutuklandı
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun "Benden daha güçlü ve iyi bir futbolcu" diyerek tanımladığı Fabio Paim, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fabio Paim adı birçokları için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir ancak bundan tam 15 yıl önce Sporting Lizbon'da Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan bu isim bizzat Portekizli yıldız tarafından övülmüştü.
Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sırasında, "Benim güçlü olduğumu düşünüyorsanız Fabio Paim'i bekleyin" dediği isim geçtiğimiz günlerde Lizbon yakınlarında uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Portekiz'de fakir bir mahallede dünyaya gelen Paim, futbola Sporting Lizbon'da başladı. Ronaldo'nun öve öve bitiremediği bu ismi, Brezilyalı çalıştırıcı Luis Felipe Scolari de Chelsea teknik direktörüyken takımına kiraladı ancak oyuncu saha dışı olaylarla gündeme geldiği için İngiltere'de tutunamadı.
- 05.08.2019
- Güncelleme: 05.08.2019 10:47
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Ronaldo'nun övdüğü Fabio Paim tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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