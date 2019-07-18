Mario Jardel: Cristiano Ronaldo'ya topa nasıl vuracağını ben öğrettim - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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: 'ya topa nasıl vuracağını ben öğrettim

Mario Jardel: Cristiano Ronaldo'ya topa nasıl vuracağını ben öğrettim

Bir dönem forması da giyen Brezilyalı eski futbolcu Jardel, hakkında konuştu ve ilgi çekici itiraflarda bulundu. 'da Globoesporte'ye konuşan Jardel, 'da 2 sezon birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisinden çok şey öğrendiğini söyledi.

Bir dönem Galatasary forması da giyen golcü oyuncu 'den yıldız oyuncu Ronaldo hakkında flaş sözler geldi.

"ONA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİM, KENDİSİNE SORUN"

Jardel, "'dan sonra 'a döndüm ve oradaydı. Birlikte iki sezon geçirdik. Benden çok şey öğrendi. Avrupa'da gol ortalamam yılda 55-60'dı. 'da 25-30 atardım. Avrupa'da iki katıma çıktım. Ronaldo'ya çok şey öğrettim. Topa nasıl vuracağını, zamanlamasını nasıl yapacağını ben öğrettim. Eğer Cristiano Ronaldo'ya Jardel'i sorarsanız 'Evet, öğretti' diyecektir. Eğer 'Hayır derse' bilin ki yalan söylüyordur." sözlerini kullandı.

  1. 18.07.2019
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