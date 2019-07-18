Mario Jardel: Cristiano Ronaldo'ya topa nasıl vuracağını ben öğrettim

Bir dönem Galatasary forması da giyen golcü oyuncu Mario Jardel'den yıldız oyuncu Ronaldo hakkında flaş sözler geldi.

"ONA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİM, KENDİSİNE SORUN"

Jardel, "Galatasaray'dan sonra Sporting Lizbon'a döndüm ve Cristiano Ronaldo oradaydı. Birlikte iki sezon geçirdik. Benden çok şey öğrendi. Avrupa'da gol ortalamam yılda 55-60'dı. Brezilya'da 25-30 atardım. Avrupa'da iki katıma çıktım. Ronaldo'ya çok şey öğrettim. Topa nasıl vuracağını, zamanlamasını nasıl yapacağını ben öğrettim. Eğer Cristiano Ronaldo'ya Jardel'i sorarsanız 'Evet, öğretti' diyecektir. Eğer 'Hayır derse' bilin ki yalan söylüyordur." sözlerini kullandı.