Dört büyüklerin gözdesi Türk yıldız! Berkay Özcan kimdir? Son dakika transfer haberleri

Alman Sport 1'de Christopher Mallman imzasıyla çıkan habere göre; Berkay Özcan için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 2 ila 5 milyon euro arasında değişen teklifler yapıldı. Hamburg, gelen teklifler üzerine düşünmek için süre istedi ve kulüplere herhangi bir yanıt vermedi.

"ALMANYA GÜNLERİ SONA ERDİ"

Haberin detayında; Hamburg'un 1.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Stuttgart'tan transfer ettiği Berkay Özcan'ın Almanya günlerinin sonuna gelindiği ve kulübünün bu tekliflerden birini değerlendirerek oyuncuyu satacağı vurgusu yapıldı.

U15'te Almanya için oynadıktan sonra Türk Milli Takımı'nı seçen ve 3 kez milli formayı terleten 21 yaşındaki Berkay Özcan, geçen sezon oynadığı 20 resmi maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

BERKAY ÖZCAN KİMDİR?

15 Şubat 1998 tarihinde Almanya'nın Karlsruhe kentinde doğan genç oyuncu Berkay Özcan Stuttgart takımında forma giymektedir. Futbol yaşantısına Karlsruhe'da adım atan Berkay, daha sonra Stuttgart U17 takımına transfer olmuş ve A Takıma kadar çıkmayı başardı.

Şuan Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart formasını taşıyan Berkay Özcan aslen Kocaelilidir.

Genç oyuncu şimdiye kadar U-21, U-19, U-18, U-17 ve U-16 yaş kategorilerinde milli formayı giydi.

İLK KEZ MAYIS AYINDA A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA



Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Stuttgart takımında oynayan Berkay Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın, 28 Mayıs'ta İran, 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile oynayacağı özel karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.

20 yaşındaki oyuncu, daha önce 2 defa Ümit Milli, 13 defa da 19 Yaş Altı Milli Takım formalarını giydi ve bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırdı.