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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ten flaş kararı

Zenit'ten flaş Malcom kararı

?'in 'dan 45 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu , kendi taraftarları tarafından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Rus ekibinin alacağı tavır ise şok etkisi yarattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz cuma günü 'in 'dan 45 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı , yeni takımıyla çıktığı ilk maçında kötü bir sürprizle karşılaşmıştı. Rus taraftarlar, Zenit'in 'la oynadığı lig maçında sonradan oyuna giren Brezilyalı yıldız için "Geleneklerimize sadık kalan yöneticilerimize teşekkür ederiz" yazılı ironi barındıran bir pankart açmışlardı.

ZENIT MALCOM'U SATMAYI PLANLIYOR

Takımlarında siyahi oyuncu istemeyen Zenit taraftarları dünya genelinde büyük tepki çekse de Rus ekibinin aldığı karar tartışma konusu oldu. Rus basınından Sport'ta yer alan habere göre Zenit, Brezilyalı futbolcu ocak ayına kadar taraftarlar tarafından kabul görmemeye devam ederse satış listesine konulacak.

Bu karar birçok sporsever tarafından tepkiyle karşılandı.

  1. 05.08.2019
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