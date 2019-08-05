?Zenit'in Barcelona'dan 45 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Malcom, kendi taraftarları tarafından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Rus ekibinin alacağı tavır ise şok etkisi yarattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz cuma günü Zenit'in Barcelona'dan 45 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Malcom, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında kötü bir sürprizle karşılaşmıştı. Rus taraftarlar, Zenit'in Krasnodar'la oynadığı lig maçında sonradan oyuna giren Brezilyalı yıldız için "Geleneklerimize sadık kalan yöneticilerimize teşekkür ederiz" yazılı ironi barındıran bir pankart açmışlardı.
ZENIT MALCOM'U SATMAYI PLANLIYOR
Takımlarında siyahi oyuncu istemeyen Zenit taraftarları dünya genelinde büyük tepki çekse de Rus ekibinin aldığı karar tartışma konusu oldu. Rus basınından Sport'ta yer alan habere göre Zenit, Brezilyalı futbolcu ocak ayına kadar taraftarlar tarafından kabul görmemeye devam ederse satış listesine konulacak.
Bu karar birçok sporsever tarafından tepkiyle karşılandı.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Zenit'ten flaş Malcom kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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