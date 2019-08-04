Geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Zenit'in Barcelona'dan 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Malcom, kendi taraftarları tarafından ırkçılığa maruz bırakıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz cuma günü Zenit'in Barcelona'dan 45 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Malcom, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında kötü bir sürprizle karşılaştı.
Rus taraftarlar, Zenit'in Krasnodar'la karşılaştığı lig maçında sonradan oyuna giren Brezilyalı yıldız için "Geleneklerimize sadık kalan yöneticilerimize teşekkür ederiz" yazılı ironi barındıran bir pankart açtılar.
Bu pankart, Zenit'in taraftar grubunun takımda siyahi oyuncu istememesine gönderme içeriyor. Daha önce de Brezilyalı Hulk ile Belçikalı Axel Witsel de aynı ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Kulüpten ise herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
- 04.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Zenit taraftarından Malcom'a ırkçı pankart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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