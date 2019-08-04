Zenit taraftarından Malcom'a ırkçı pankart

Geçtiğimiz cuma günü Zenit'in Barcelona'dan 45 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Malcom, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında kötü bir sürprizle karşılaştı.

Rus taraftarlar, Zenit'in Krasnodar'la karşılaştığı lig maçında sonradan oyuna giren Brezilyalı yıldız için "Geleneklerimize sadık kalan yöneticilerimize teşekkür ederiz" yazılı ironi barındıran bir pankart açtılar.

Bu pankart, Zenit'in taraftar grubunun takımda siyahi oyuncu istememesine gönderme içeriyor. Daha önce de Brezilyalı Hulk ile Belçikalı Axel Witsel de aynı ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Kulüpten ise herhangi bir açıklama henüz gelmedi.



