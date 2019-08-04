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04 Ağustos 2019, Pazar
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taraftarından 'a ırkçı pankart

Zenit taraftarından Malcom'a ırkçı pankart

Geçtiğimiz günlerde Rus ekibi 'in 'dan 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı , kendi taraftarları tarafından ırkçılığa maruz bırakıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz cuma günü 'in 'dan 45 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı , yeni takımıyla çıktığı ilk maçında kötü bir sürprizle karşılaştı.

Rus taraftarlar, Zenit'in 'la karşılaştığı lig maçında sonradan oyuna giren Brezilyalı yıldız için "Geleneklerimize sadık kalan yöneticilerimize teşekkür ederiz" yazılı ironi barındıran bir pankart açtılar.

Bu pankart, Zenit'in taraftar grubunun takımda siyahi oyuncu istememesine gönderme içeriyor. Daha önce de Brezilyalı Hulk ile Belçikalı Axel Witsel de aynı ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Kulüpten ise herhangi bir açıklama henüz gelmedi.


  1. 04.08.2019
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