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İtalyan basını yazdı: Galatasaray ve Leipzig...
Transferde bu sezon atağa geçen Galatasaray önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Ağustos 2019 Pazar 12:55
Güncelleme: 04.08.2019 12:55
Transferin en hareketli takımlarından olan Galatasaray, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı yeni sezon öncesi katılan Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Emre Mor gibi isimlerin hazırlık maçlarındaki performansı ise teknik ekibin yüzünü güldürdü.
Öte yandan forvet çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemdeki en önemli isim Radamel Falcao olarak görülürken, İtalyan basını transferde bir başka sürprizi açıkladı.
Football Italia'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.
Haberde milli futbolcunun, takımda yeni katılan Ismael Bennacer ve Rade Krunic'in ardından 11'deki yerinin riske girdiği ifade edildi.