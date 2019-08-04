İşte Galatasaray'ın Panathinaikos maçı analizi!

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunan ekibi Panathinaikos'u sahasında konuk etti. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar'da Emre Mor ve Seri ilk kez forma giyen isimlerdi. Peki Galatasaray'da kim nasıl oynadı? İşte Sarı-Kırmızılılar'ın Panathinaikos karşısında isim isim analizi.