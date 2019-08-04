İşte Galatasaray'ın Panathinaikos maçı analizi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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İşte Galatasaray'ın Panathinaikos maçı analizi!

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunan ekibi Panathinaikos'u sahasında konuk etti. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar'da Emre Mor ve Seri ilk kez forma giyen isimlerdi. Peki Galatasaray'da kim nasıl oynadı? İşte Sarı-Kırmızılılar'ın Panathinaikos karşısında isim isim analizi.

4 Ağustos 2019 Pazar 07:01 Güncelleme: 04.08.2019 07:01
İşte Galatasaray'ın Panathinaikos maçı analizi!

Sezon öncesi son hazırlık maçında taraftarının huzuruna çıkan Galatasaray, Adem Büyük ve Ryan Donk'un golleriyle Panathinaikos'u 2-1 yendi.

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İşte Galatasaray'ın Panathinaikos maçı analizi!

Konuk ekibin tek golünü 90+1'de Konan kaydetti.

İşte Galatasaray'ın Panathinaikos maçı analizi!

Sarı-kırmızılılar, böylece tarihinde Yunan ekibiyle oynadığı üçüncü maçını da kazanmış oldu.

İşte Galatasaray'ın Panathinaikos maçı analizi!

Türk Telekom'daki maçta gollerini asistini Jimmy Durmaz ve Mariano yaparken, yeni transferlerden Seri ilk 11'de sahaya çıktı.

İşte Galatasaray'ın Panathinaikos maçı analizi!

İkinci yarıda oyuna giren Emre Mor, topla her buluşmasında tribünleri heyecanlandırdı. G.Saray, 7 Ağustos Çarşamba akşamı Süper Kupa için Akhisarspor ile karşılaşacak.

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