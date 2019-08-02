Dev takas bitiyor

Avrupa'da yılın takası gerçek oluyor. Uzun süredir görüşme halinde olan Manchester United ve Juventus, Romelu Lukaku-Paulo Dybala takası konusunda prensipte anlaşma sağladı. Transferde son sözü ise Dybala'nın söyleyeceği belirtildi. Arantinli yıldızın, ManU'ya imza atmadan önce Juve teknik direktörü Mauruzio Sarri'yle görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Bu kritik toplantı için Torino'ya gelen 25 yaşındaki oyuncunun, kararını kısa bir süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

ALTERNATİFİ DEMBELE

Manu'nun Belçikalı yıldızı Lukaku'nun ise Juventus'a gitmeyi kabul ettiği belirtildi. Geçen sezon 45 maçta forma giyen 26 yaşındaki forvet, 15 kez ağları sarsarak beklentilerin altında kalmıştı. Dybala da Juve formasıyla 42 karşılaşmada 10 kez gol sevinci yaşamış ve hayal kırıklığı yaratmıştı. Öte yandan Dybala teklifi kabul etmezse Kırmızı Şeytanlar, Lyon'un forveti Moussa Dembele için kolları sıvayacak.