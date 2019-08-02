Dev takas bitiyor
ManU ve Juventus, Lukaku-Dybala takası konusunda el sıkıştı. Arjantinli yıldız kabul ederse imzalar atılacak. Avrupa'da yılın takası gerçek oluyor. Uzun süredir görüşme halinde olan Manchester United ve Juventus, Romelu Lukaku-Paulo Dybala takası konusunda prensipte anlaşma sağladı.
Avrupa'da yılın takası gerçek oluyor. Uzun süredir görüşme halinde olan Manchester United ve Juventus, Romelu Lukaku-Paulo Dybala takası konusunda prensipte anlaşma sağladı. Transferde son sözü ise Dybala'nın söyleyeceği belirtildi. Arantinli yıldızın, ManU'ya imza atmadan önce Juve teknik direktörü Mauruzio Sarri'yle görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Bu kritik toplantı için Torino'ya gelen 25 yaşındaki oyuncunun, kararını kısa bir süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
ALTERNATİFİ DEMBELE
Manu'nun Belçikalı yıldızı Lukaku'nun ise Juventus'a gitmeyi kabul ettiği belirtildi. Geçen sezon 45 maçta forma giyen 26 yaşındaki forvet, 15 kez ağları sarsarak beklentilerin altında kalmıştı. Dybala da Juve formasıyla 42 karşılaşmada 10 kez gol sevinci yaşamış ve hayal kırıklığı yaratmıştı. Öte yandan Dybala teklifi kabul etmezse Kırmızı Şeytanlar, Lyon'un forveti Moussa Dembele için kolları sıvayacak.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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