Cenk Tosun savaşı başladı! Galatasaray ile Beşiktaş.... Son dakika transfer haberleri

Sarı-kırmızılı takım, Everton'ın 40 milyon Euro'ya Juventuslu genç yeteneği Moise Kean'i transfer etmesinin ardından gözden çıkarılan Cenk'i kiralamak için devreye girdi. Mavilerde forvet sayısının 4'e çıkmasından sonra milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.

YERLİ KONTENJANI İÇİN AVANTAJ

Sabah'ta yer alan habere göre; Forvet hattında Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan Aslan için Cenk transferi aynı zamanda yerli kontenjanı için de bir fırsat transferi olarak görülüyor.

Öte yandan Beşiktaş da Burak Yılmaz'a alternatif olarak eski golcüsü Cenk'i listesinde tutuyor.