Cenk Tosun savaşı başladı! Galatasaray ile Beşiktaş.... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Cenk Tosun savaşı başladı! Galatasaray ile Beşiktaş.... Son dakika transfer haberleri

savaşı başladı! ile .... Son dakika haberleri

Cenk Tosun savaşı başladı! Galatasaray ile Beşiktaş.... Son dakika transfer haberleri

2018 Ocak ayında 'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya olan ve İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamayan için hem hem Beşiktaş devrede! Sarı kırmızılılar elini çabuk tutup kiralık olarak Cenk'i takıma getirmek için hamlesini dahi yaptı. İşte ayrıntılar...

Sarı-kırmızılı takım, Everton'ın 40 milyon Euro'ya Juventuslu genç yeteneği Moise Kean'i etmesinin ardından gözden çıkarılan Cenk'i kiralamak için devreye girdi. Mavilerde forvet sayısının 4'e çıkmasından sonra milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle 'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.

YERLİ KONTENJANI İÇİN AVANTAJ

Sabah'ta yer alan habere göre; Forvet hattında Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan Aslan için Cenk transferi aynı zamanda yerli kontenjanı için de bir fırsat transferi olarak görülüyor.

Öte yandan da Burak Yılmaz'a alternatif olarak eski golcüsü Cenk'i listesinde tutuyor.

Falcao adım adım Galatasaray'a

  1. 31.07.2019
  2. Güncelleme: 31.07.2019 11:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cenk Tosun savaşı başladı! Galatasaray ile Beşiktaş.... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN