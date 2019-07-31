Cenk Tosun savaşı başladı! Galatasaray ile Beşiktaş.... Son dakika transfer haberleri
2018 Ocak ayında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun için hem Galatasaray hem Beşiktaş devrede! Sarı kırmızılılar elini çabuk tutup kiralık olarak Cenk'i takıma getirmek için hamlesini dahi yaptı. İşte ayrıntılar...
Sarı-kırmızılı takım, Everton'ın 40 milyon Euro'ya Juventuslu genç yeteneği Moise Kean'i transfer etmesinin ardından gözden çıkarılan Cenk'i kiralamak için devreye girdi. Mavilerde forvet sayısının 4'e çıkmasından sonra milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.
YERLİ KONTENJANI İÇİN AVANTAJ
Sabah'ta yer alan habere göre; Forvet hattında Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan Aslan için Cenk transferi aynı zamanda yerli kontenjanı için de bir fırsat transferi olarak görülüyor.
Öte yandan Beşiktaş da Burak Yılmaz'a alternatif olarak eski golcüsü Cenk'i listesinde tutuyor.
- 31.07.2019
- Güncelleme: 31.07.2019 11:29
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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