Flamego Balotelli'yi bitiriyor
Son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın formasını giyen ve İtalya'ya dönmesi beklenen golcü futbolcu Mario Balotelli, Brezilya ekibi Flamengo'dan teklif aldı. Yıldız futbolcunun kulüple görüşme halinde olduğu ve teklife sıcak baktığı ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Günün transfer dedikodusunu İtalyan basınından Sky Sport Italia paylaştı. İddiaya göre bir süredir kulüpsüz olan ve İtalyan ekipleriyle transfer görüşmesi yapan golcü futbolcu Balotelli Brezilya'dan teklif aldı.
Haberde Flamengo'nun İtalyan golcü ile görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu yazıldı. Yeni sezonda forma giyeceği takım merakla beklenen Balotelli Brezilya'ya transfer olursa, Flamengo forması giyen ilk İtalyan olacak. Kulübün yıldız futbolcuya yaptığı teklifin 2.5 yıllık olduğu bildirildi.
Balotelli'nin, Flamengo başkan yardımcısı Mengao Marcos Braz ve sportif direktör Bruno Spindel ile temas halinde olduğuna vurgu yapıldı.
- 05.08.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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