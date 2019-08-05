Flamego Balotelli'yi bitiriyor

Günün transfer dedikodusunu İtalyan basınından Sky Sport Italia paylaştı. İddiaya göre bir süredir kulüpsüz olan ve İtalyan ekipleriyle transfer görüşmesi yapan golcü futbolcu Balotelli Brezilya'dan teklif aldı.

Haberde Flamengo'nun İtalyan golcü ile görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu yazıldı. Yeni sezonda forma giyeceği takım merakla beklenen Balotelli Brezilya'ya transfer olursa, Flamengo forması giyen ilk İtalyan olacak. Kulübün yıldız futbolcuya yaptığı teklifin 2.5 yıllık olduğu bildirildi.

Balotelli'nin, Flamengo başkan yardımcısı Mengao Marcos Braz ve sportif direktör Bruno Spindel ile temas halinde olduğuna vurgu yapıldı.



