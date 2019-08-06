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06 Ağustos 2019, Salı
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Aktüel haberler (05.08.19)

Aktüel haberler (05.08.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

MAGUİRE MANU'DA
Manchester United, Leicester City'nin 25 yaşındaki savunmacısı Henry Maguire'yi 87 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. 6 yıllık sözleşme imzalayan stoper, 85 milyon euro'yla Matthijs de Ligt'e ait 'tarihin en pahalı savunmacısı' rekorunu kırdı. Kırmızı Şeytanlar, 'un 33 yaşındaki Hırvat forveti 'le de anlaşma sağladı.

TOFAŞ, pasaportlu ABD'li Matt Lojeski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Panathinaikos'ta oynayan 34 yaşındaki basketbolcu, 2013-2017 arasında 'ta görev yaptı.

Avrupa 2.'si olan U18 Basketbol Takımı yurda döndü. Başantrenör Derviş Gökhan Güney, şampiyonluğu kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Turkcell 14 Ağustos'taki finali için 'ye gelecek taraftarlara, Turist Tanışma Paketi'yle süper sunuyor. Paketi alan taraftarlar, finalin olduğu gün sınırsız internet sahibi olacak.

Dybala ile takas olması beklenen Lukaku için İnter tekrar devreye girdi. İtalyan devinin Belçikalı forvet için 75 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

  1. 6.8.2019
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