Aktüel haberler (05.08.19)

MAGUİRE MANU'DA

Manchester United, Leicester City'nin 25 yaşındaki savunmacısı Henry Maguire'yi 87 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. 6 yıllık sözleşme imzalayan stoper, 85 milyon euro'yla Matthijs de Ligt'e ait 'tarihin en pahalı savunmacısı' rekorunu kırdı. Kırmızı Şeytanlar, Juventus'un 33 yaşındaki Hırvat forveti Mario Mandzukic'le de anlaşma sağladı.



TOFAŞ, Belçika pasaportlu ABD'li Matt Lojeski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Panathinaikos'ta oynayan 34 yaşındaki basketbolcu, 2013-2017 arasında Olympiakos'ta görev yaptı.



Avrupa 2.'si olan U18 Basketbol Takımı yurda döndü. Başantrenör Derviş Gökhan Güney, şampiyonluğu kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade etti.



Turkcell 14 Ağustos'taki Süper Kupa finali için Türkiye'ye gelecek taraftarlara, Turist Tanışma Paketi'yle süper internet sunuyor. Paketi alan taraftarlar, finalin olduğu gün sınırsız internet sahibi olacak.



Dybala ile takas olması beklenen Lukaku için İnter tekrar devreye girdi. İtalyan devinin Belçikalı forvet için 75 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.