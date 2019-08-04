"Benim ilk tercihim değilsin. İkinci tercihim de değilsin. Belki maçların çoğunda yedek kalacaksın. Eğer şu an takımda kalmaktan memnunsan ve antrenmanlarda sıkı çalışırsan, hiç problem olmaz. Ben de kalmandan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen gidebilirsin."