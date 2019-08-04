Cenk Tosun'a büyük şok! Hocası... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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Cenk Tosun'a büyük şok! Hocası...

Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen ve son dönemde adı transfer söylentilerine karışan milli futbolcu Cenk Tosun'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını golcü ismin geleceğine ilişkin çarpıcı bir haber kaleme aldı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

4 Ağustos 2019 Pazar 10:00
Cenk Tosun'a büyük şok! Hocası...

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Cenk Tosun'a büyük şok! Hocası...

Geçtiğimiz günlerde takımı tarafından Wilfried Zaha transferi için Crystal Palace'a önerilen milli yıldızın takımdaki geleceğine ilişkin Football Insider özel bir haber kaleme aldı.

Cenk Tosun'a büyük şok! Hocası...

Football Insider muhabiri Danny Mills'in haberine göre takım menajeri Marco Silva, milli futbolcuya takımdaki geleceği hakkında bilgi verdi.

Cenk Tosun'a büyük şok! Hocası...

Portekizli teknik adam Marco Silva, Cenk Tosun'a şunları söyledi;

Cenk Tosun'a büyük şok! Hocası...

"Benim ilk tercihim değilsin. İkinci tercihim de değilsin. Belki maçların çoğunda yedek kalacaksın. Eğer şu an takımda kalmaktan memnunsan ve antrenmanlarda sıkı çalışırsan, hiç problem olmaz. Ben de kalmandan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen gidebilirsin."

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