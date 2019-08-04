Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen ve son dönemde adı transfer söylentilerine karışan milli futbolcu Cenk Tosun'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını golcü ismin geleceğine ilişkin çarpıcı bir haber kaleme aldı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Ağustos 2019 Pazar 10:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde takımı tarafından Wilfried Zaha transferi için Crystal Palace'a önerilen milli yıldızın takımdaki geleceğine ilişkin Football Insider özel bir haber kaleme aldı.
Football Insider muhabiri Danny Mills'in haberine göre takım menajeri Marco Silva, milli futbolcuya takımdaki geleceği hakkında bilgi verdi.
Portekizli teknik adam Marco Silva, Cenk Tosun'a şunları söyledi;
"Benim ilk tercihim değilsin. İkinci tercihim de değilsin. Belki maçların çoğunda yedek kalacaksın. Eğer şu an takımda kalmaktan memnunsan ve antrenmanlarda sıkı çalışırsan, hiç problem olmaz. Ben de kalmandan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen gidebilirsin."