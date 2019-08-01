Ibrahimovic'ten Pogba yorumu: Bırakın gitsin

LA Galaxy forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, eski takımı Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba hakkında konuştu.

BBC'ye açıklamalarda bulunan İsveçli golcü, "Eğer Pogba kalmak istemiyorsa onu takımda tutmanın hiçbir anlamı yok. Eğer başka bir takıma gitmek istiyorsa, bırakılmalı" diyerek Pogba'nın transferi için engel olunmaması gerektiğini ifade etti.

Paul Pogba'nın adı son dönemlerde İspanyol devi Real Madrid ile anılıyordu. Teknik direktör Zinedine Zidane da yaptığı açıklamada Fransız orta saha oyuncusunu istediğini belirtmişti.



