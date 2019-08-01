Ibrahimovic'ten Pogba yorumu: Bırakın gitsin
MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic eski takımı Manchester United'da tartışma konusu olan Paul Pogba hakkında, "Pogba kalmak istemiyorsa onu tutmanın bir anlamı yok. Satmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
LA Galaxy forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, eski takımı Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba hakkında konuştu.
BBC'ye açıklamalarda bulunan İsveçli golcü, "Eğer Pogba kalmak istemiyorsa onu takımda tutmanın hiçbir anlamı yok. Eğer başka bir takıma gitmek istiyorsa, bırakılmalı" diyerek Pogba'nın transferi için engel olunmaması gerektiğini ifade etti.
Paul Pogba'nın adı son dönemlerde İspanyol devi Real Madrid ile anılıyordu. Teknik direktör Zinedine Zidane da yaptığı açıklamada Fransız orta saha oyuncusunu istediğini belirtmişti.
- 01.08.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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