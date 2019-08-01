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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Ibrahimovic'ten Pogba yorumu: Bırakın gitsin

Ibrahimovic'ten Pogba yorumu: Bırakın gitsin

MLS takımlarından Galaxy'de forma giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic eski takımı 'da tartışma konusu olan hakkında, "Pogba kalmak istemiyorsa onu tutmanın bir anlamı yok. Satmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

LA Galaxy forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, eski takımı 'ın Fransız futbolcusu hakkında konuştu.

BBC'ye açıklamalarda bulunan İsveçli golcü, "Eğer Pogba kalmak istemiyorsa onu takımda tutmanın hiçbir anlamı yok. Eğer başka bir takıma gitmek istiyorsa, bırakılmalı" diyerek Pogba'nın transferi için engel olunmaması gerektiğini ifade etti.

Paul Pogba'nın adı son dönemlerde İspanyol devi ile anılıyordu. Teknik direktör da yaptığı açıklamada Fransız orta saha oyuncusunu istediğini belirtmişti.


  1. 01.08.2019
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