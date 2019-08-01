FIFPro'dan maç takvimi değişikliği önerisi
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), futbolcuların sezon içerisinde oynadığı maç sayılarının fazla ve fikstürün sıkışık olmasından kaynaklı sağlık sorunlarını azaltmak için detaylı bir rapor hazırladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Profesyonel futbolcuları temsil eden bir kuruluş olan FIFPro, 500 futbolcu ile yaptığı araştırma sonucunda yayımladığı raporla gündeme geldi. Kurum, profesyonel futbolcuların sezon içerisinde çok fazla maç yaptıklarını, iki maç arası sürenin kısa olduğunu ve dinlenme sürelerinin de aynı oranda az olduğuna vurgu yaparak futbolcu sağlığının korunması için bir dizi önlemler alınması gerektiğiyle ilgili rapor yayımladı.
Raporda Tottenham forması giyen Heung-Min Son'un sezon içinde 78 maça çıktığını ve toplam 110 bin kilometre yolculuk yaptığı örneği verildi. Bu rakamın bir futbolcu için çok fazla olduğuna değinilirken, alınacak önlemler sıralandı.
TATİL SÜRELERİ BELİRLENDİ
Öneriler içerisinde sezon sonu 4, sezon arası ise en az 2 hafta olmak üzere futbolculara izin verilmesi, iki maç arası sürenin 5 günden az olduğu durumlarda futbolcuların sezon başı oynama sürelerinin kısaltılması ve oyuncuların oynadıkları maçtan sonra analizlerinin yapılarak kalan maçlarda forma giyme planlamalarının yapılması gibi maddeler yer aldı.
Bu rapor, özellikle İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da forma giyen futbolcular tarafından olumlu karşılandı.
- 01.08.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de!
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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