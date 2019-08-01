FIFPro'dan maç takvimi değişikliği önerisi

Profesyonel futbolcuları temsil eden bir kuruluş olan FIFPro, 500 futbolcu ile yaptığı araştırma sonucunda yayımladığı raporla gündeme geldi. Kurum, profesyonel futbolcuların sezon içerisinde çok fazla maç yaptıklarını, iki maç arası sürenin kısa olduğunu ve dinlenme sürelerinin de aynı oranda az olduğuna vurgu yaparak futbolcu sağlığının korunması için bir dizi önlemler alınması gerektiğiyle ilgili rapor yayımladı.

Raporda Tottenham forması giyen Heung-Min Son'un sezon içinde 78 maça çıktığını ve toplam 110 bin kilometre yolculuk yaptığı örneği verildi. Bu rakamın bir futbolcu için çok fazla olduğuna değinilirken, alınacak önlemler sıralandı.

TATİL SÜRELERİ BELİRLENDİ

Öneriler içerisinde sezon sonu 4, sezon arası ise en az 2 hafta olmak üzere futbolculara izin verilmesi, iki maç arası sürenin 5 günden az olduğu durumlarda futbolcuların sezon başı oynama sürelerinin kısaltılması ve oyuncuların oynadıkları maçtan sonra analizlerinin yapılarak kalan maçlarda forma giyme planlamalarının yapılması gibi maddeler yer aldı.

Bu rapor, özellikle İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da forma giyen futbolcular tarafından olumlu karşılandı.