Arsenal'li Elneny'nin evinde ceset bulundu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny, çarpıcı bir olayla sarsıldı.

Yıldız futbolcunun ülkesi Mısır'da bulunan evine giden babası, içeride karşılaştığı cesetle şoka girdi. Eve gelen polislerin yaptığı inceleme sonrası ölen kişinin, hırsızlık amacıyla eve girdiği ve kabloları çalmak istediği sırada akıma kapılarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Arsenal'li futbolcunun olaydan telefonla haberdar edildiği aktarıldı.



