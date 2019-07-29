Arsenal'li Elneny'nin evinde ceset bulundu
Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny'nin ülkesinde bulunan evinden ceset çıktı. Polisin yürüttüğü soruşturma sonrası ölen kişinin hırsızlık için eve girdiği ve kabloları çalmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny, çarpıcı bir olayla sarsıldı.
Yıldız futbolcunun ülkesi Mısır'da bulunan evine giden babası, içeride karşılaştığı cesetle şoka girdi. Eve gelen polislerin yaptığı inceleme sonrası ölen kişinin, hırsızlık amacıyla eve girdiği ve kabloları çalmak istediği sırada akıma kapılarak hayatını kaybettiği ifade edildi.
Arsenal'li futbolcunun olaydan telefonla haberdar edildiği aktarıldı.
- 29.07.2019
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Arsenal'li Elneny'nin evinde ceset bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.