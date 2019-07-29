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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'li Elneny'nin evinde ceset bulundu

Arsenal'li Elneny'nin evinde ceset bulundu

'in Mısırlı yıldızı 'nin ülkesinde bulunan evinden ceset çıktı. Polisin yürüttüğü soruşturma sonrası ölen kişinin hırsızlık için eve girdiği ve kabloları çalmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'de forma giyen Mısırlı futbolcu , çarpıcı bir olayla sarsıldı.

Yıldız futbolcunun ülkesi 'da bulunan evine giden babası, içeride karşılaştığı cesetle şoka girdi. Eve gelen polislerin yaptığı inceleme sonrası ölen kişinin, hırsızlık amacıyla eve girdiği ve kabloları çalmak istediği sırada akıma kapılarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Arsenal'li futbolcunun olaydan telefonla haberdar edildiği aktarıldı.


  1. 29.07.2019
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