Chelsea'den taraftarına "ırkçılık" cezası - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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'den taraftarına "ırkçılık" cezası

Chelsea'den taraftarına "ırkçılık" cezası

ekiplerinden , geçen sezon 'yi konuk ettikleri karşılaşma sırasında ırkçı tezahüratta bulunan taraftarına tribünlerden ömür boyu men cezası verdi.

'den yapılan açıklamada, ile 8 Aralık 2018 tarihinde Stamford Bridge Stadı'nda oynadıkları maç sırasındaki olumsuz davranışları nedeniyle haklarında kulüp tarafından soruşturma açılan taraftarlara çeşitli cezalar verildiği belirtildi.

Maç sırasında ırkçılık içerikli tezahüratta bulunan Chelseali taraftara stada ömür boyu giriş yasağı getirilirken, maç sırasında tehdit edici ve hakaret içerikli tezahürat ve davranışlar sergileyen diğer 5 taraftara ise bir ile iki yıl arasında değişen men cezaları verildi.

Açıklamada, söz konusu kişiler hakkında emniyet ekipleri tarafından açılan adli soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle kulüp tarafından söz konusu cezaların geç verildiği vurgulandı.

Söz konusu karşılaşmada, Manchester City forması giyen Jamaika asıllı İngiliz oyuncu , ırkçılık içerikli tezahüratlara maruz kalmıştı.

  1. 30.07.2019
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