Chelsea'den taraftarına "ırkçılık" cezası
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, geçen sezon Manchester City'yi konuk ettikleri karşılaşma sırasında ırkçı tezahüratta bulunan taraftarına tribünlerden ömür boyu men cezası verdi.
Chelsea'den yapılan açıklamada, Manchester City ile 8 Aralık 2018 tarihinde Stamford Bridge Stadı'nda oynadıkları maç sırasındaki olumsuz davranışları nedeniyle haklarında kulüp tarafından soruşturma açılan taraftarlara çeşitli cezalar verildiği belirtildi.
Maç sırasında ırkçılık içerikli tezahüratta bulunan Chelseali taraftara stada ömür boyu giriş yasağı getirilirken, maç sırasında tehdit edici ve hakaret içerikli tezahürat ve davranışlar sergileyen diğer 5 taraftara ise bir ile iki yıl arasında değişen men cezaları verildi.
Açıklamada, söz konusu kişiler hakkında emniyet ekipleri tarafından açılan adli soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle kulüp tarafından söz konusu cezaların geç verildiği vurgulandı.
Söz konusu karşılaşmada, Manchester City forması giyen Jamaika asıllı İngiliz oyuncu Raheem Sterling, ırkçılık içerikli tezahüratlara maruz kalmıştı.
- 30.07.2019
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